Başkan Erdoğan’dan ’Rasim Özdenören’ için başsağlığı mesajı

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, "Gül Yetiştiren Adam" Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum.