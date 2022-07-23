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Giriş Tarihi: 23.7.2022 12:39 Son Güncelleme: 23.7.2022 12:41

Başkan Erdoğan'dan 'Rasim Özdenören' için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan’dan ’Rasim Özdenören’ için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 82 yaşında yaşamını yitiren Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı paylaştı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, "Gül Yetiştiren Adam" Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum.

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Başkan Erdoğan'dan 'Rasim Özdenören' için başsağlığı mesajı
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