Ekşi Sözlük yazarı sistematik operasyonları tek tek ifşa etti: "Burası CHP'nin özerk bölgesi!"

BURASI CHP'NİN ÖZERK BÖLGESİ: ALGI OPERASYON MERKEZİ OLARAK KULLANILIYOR

Poker Player isimli kullanıcı yazısına şunları ekledi:

"Burası CHP'nin özerk bölgesi ve burada yalnızca CHP'nin ideolojisi, yalanları ve iftiraları paylaşılabilir. CHP'nin algı operasyon merkezi olarak kullandığı Ekşi Sözlük'te CHP trollerinin sürekli hedefi oldum. Hiç kimsenin formatı umursamadığı bu platformda, seneler boyunca formata uyarak yazmak zorunda kalan AK Partili bir yazarım. Evet, CHP'nin olduğu hiçbir yerde fikir özgürlüğünün olmayacağının kanıtıdır Ekşi Sözlük. Artık sözlükte bir AK Partili tek kelime bile yazamıyor. Bu faşist uygulamanın sahipleri de ülkede diktatörlük olduğunu iddia ediyor."