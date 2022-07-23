CHP Gençlik Kolları’ndan çirkin paylaşımlar! AK Parti Gençlik Kolları’ndan bomba gönderme

2023 HAZİRAN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN



Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Killik'in paylaşımı sonrasında sosyal medyadan bomba bir gönderme yaptı. İnan resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda 2023 Haziran ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağını belirterek "CHP gibi yaşlı, heyecanı bitik bir partide pek bir havalı gördük seni çok bir marjinal! Keşke sendeki boş özgüven genel başkanında olsa da adaylığını açıklasa. Neyse… Hodri Meydan. Şimdi o gözlüğü çıkar yavaşça yere koy. Berrak olsun. Gençosman Killik" dedi. Ayrıca "2023 HAZİRAN" diyerek gençlerin stadyumda Recep Tayyip Erdoğan dediği sloganını da paylaştı.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM!

Bununla birlikte CHP Gençlik Kolları'nın çirkin paylaşımları bitmedi. CHP Gençlik Kolları'nın resmi Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından kesip biçilerek oluşturulmuş bir video yayınlandı. CHP Gençlik Kolları videoyu ise şu şekilde duyurdu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçim vizyonunu açıkladı."

KESİLİP BİÇİLEN VİDEOLARLA ALGI

Kesilip biçilen videoda ise Başkan Erdoğan'ın Kayseri'deki konuşmasının cümleleri kesilerek "Hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama yine de siz bize oy verin!" dediği ifade edildi. Halbuki Başkan Erdoğan bu konuşmasında muhalefeti anlatıyordu.