KYK yurtlarının inşaatları hızla devam ediyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş'ta inşaatları devam eden KYK yurtlarında incelemede bulundu.

Vali Ali Yerlikaya, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amaçlı devletin çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, "Sarıyer Bahçeköy Öğrenci Yurdu ve Beşiktaş'ta yapımı hızla devam eden yurt inşaatında incelemelerde bulunduk.Çalışmaların hızla devam ettiğini gördük. Konforlu ve depreme dayanıklı olarak yapılan yurtlarımızın tamamlanması ile öğrencilerimizin barınma ihtiyacına katkıda bulunulacaktır" dedi.