Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya sert tepki: Cumhur İttifakı’nın adayı da belli seçim tarihi de, sağıra yatıyorlar

Bizim hayallerimiz var. Unutmayınız. Hayalleri olmayanların hedfeleri de olmaz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI DA BELLİ SEÇİM TARİHİ DE"

Açılışını yaptığımız yatırımlar arasındaki alışveriş merkezimizle Cam Elyaf fabrikamıza yeniden hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz. Bizim siyasetimizi eser ve hizmet siyasetidir. Bu konuda bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız.

Muhalefet daha Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de. (6'lı masa) Sağıra yatıyorlar.