Son dakika: İsveç’in Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri’ne çağrıldı

Son dakika haberleri... İsveç'in Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Göteborg şehrindeki terör propogandası nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; İsveç'in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Ayrıca Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak, Türkiye'nin tepkisi iletildi. Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve 'Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler vurgulandı.