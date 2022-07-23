Suriyeli Ahmet Kanjo konuştu: Oradakiler Türkiye halkının bütününü temsil etmez

Uğradığı ırkçı saldırıya "Ben bir insanım" haykırışıyla tepki gösteren 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo, aldığı destek mesajlarına "Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır" hadisi ile cavap vererek teşekkür etti. O anları ilk kez anlatan Kanjo şunları söyledi:"'Sen kimsin, ne hakla konuşuyorsun' dediler. Ben de 'Ben kimim? Ben bir insanım!' dedim. Bu olaydan inşallah hem Türkler hem Suriyeliler faydalanmıştır. Ben buradan güzel yorum yapanlara teşekkür ediyorum. Yaşadıklarım, oradaki kişiler Türkiye halkının bütününü temsil etmez. Her yerin iyisi ve kötüsü vardır. Ben maalesef kötüsüyle karşılaştım."