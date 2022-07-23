Mersin’deki asırlık ağaç katliamında flaş gelişme! Talimatı veren Daire Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Özgecan Aslan Barış Meydanında asırlık kauçuk ağacını matkapla delerek, zehir enjekte edilmesinin talimatını verdiği öne sürülen Mersin Büyükşehir Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırıldı. Gökçek'in yerine vekaleten Abdullah Selçuk Şahutoğlu'nun getirildiği öğrenildi.
Mersin Büyükşehir Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek
OLAY GEÇMİŞİ
Mersin'de Özgecan Arslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmına matkapla 9 delik açıp, asit benzeri sıvı enjekte edilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili gözaltına aldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve Belediye çalışanı şöför Yusuf Soyak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.