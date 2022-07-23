Haberler Gündem Haberleri Mersin'deki asırlık ağaç katliamında flaş gelişme! Talimatı veren Daire Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Giriş Tarihi: 23.7.2022 13:56

Mersin'deki asırlık ağaç katliamında flaş gelişme! Talimatı veren Daire Başkanı görevden uzaklaştırıldı

BEKİR COŞKUN
Mersin’deki asırlık ağaç katliamında flaş gelişme! Talimatı veren Daire Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Mersin’de Özgecan Aslan Barış Meydanında asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek zehir enjekte edilmesi olayı ile ilgili hakkında soruşturma açılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal İşler Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek açığa alındı.

Özgecan Aslan Barış Meydanında asırlık kauçuk ağacını matkapla delerek, zehir enjekte edilmesinin talimatını verdiği öne sürülen Mersin Büyükşehir Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırıldı. Gökçek'in yerine vekaleten Abdullah Selçuk Şahutoğlu'nun getirildiği öğrenildi.


Mersin Büyükşehir Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek

OLAY GEÇMİŞİ

Mersin'de Özgecan Arslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmına matkapla 9 delik açıp, asit benzeri sıvı enjekte edilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili gözaltına aldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve Belediye çalışanı şöför Yusuf Soyak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın, Salim Serdar Gökçek ve Oğuzhan Çakır'ın salıverilmesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'deki asırlık ağaç katliamında flaş gelişme! Talimatı veren Daire Başkanı görevden uzaklaştırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA