Yerebatan’a ihanet

Dünyanın en önemli sarnıçlarından olan 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yapılan restorasyonun ardından dün törenle hizmete açıldı. Bizans döneminde şehrin su ihtiyacını karşılamak için 6. yüzyılda inşa edilen sarnıcın taş kaplı duvarı kaldırılarak metal ve cam haline dönüştürülürken, özel işlemeli ferforje kapının yerine sensörlü otomatik cam kapı ve ekran yerleştirildi. Sarnıcın girişinin tarihi dokuya uygun olmayan şekilde restore edilmesi ise başta mimarlar olmak üzere farklı kesimlerden büyük tepki topladı. Yapılan değişikliğin tarihe ihanet olduğunu savunan uzmanlar şöyle konuştu:Tarihi bir yapıyı ayakta tutabilmek için eklemeler yapmak kritik bir müdahaleyken, sarnıç girişine aslını inkar edercesine toplu taşıma istasyonu muamelesi yapmak, kadim İstanbul şehrinin tarihine adeta ihanet olmuş.Modern ofis binasına girer gibi janjanlı bir giriş olmaz.Girişte yapılan değişiklikler ve verilmeye çalışılan modern üslup göz tırmalıyor.