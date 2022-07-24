ABD’den skandal mesaj: Öldürülen PKK/YPG’li teröristlere güzelleme çektiler!

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile amansız mücadelesi sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonları ile örgütü çökertme noktasına getirirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)'dan skandal bir paylaşım geldi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Cuma günü etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı. Skandal mesajda öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' ifadesini kullandı.
CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'
Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'