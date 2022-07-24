ABD’den skandal mesaj: Öldürülen PKK/YPG’li teröristlere güzelleme çektiler!

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'