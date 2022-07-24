Başkan Erdoğan’ın diplomasi zaferi

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla patlak veren ve küresel bir sorun haline gelen tahıl krizi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi çabalarının yapılan anlaşmayla taçlanması tüm dünyada sevinçle karşılandı.Önceki gün tarafların Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına ilişkin, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı imzalaması dünya gündeminde büyük yankı buldu. Birçok uluslararası ajans, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen anlaşmayı son dakika ve canlı olarak verdi. Batı medyası anlaşmanın yapılmasında Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Bazı haberlerde anlaşma, "Başkan Erdoğan'ın diploması zaferi" ifadeleriyle duyuruldu. İşte dünya medyasında yer alan bazı ifadeler:Rus ve Ukraynalı bakanlar, Türkiye'de tarihi bir anlaşma imzaladı.Anlaşma Türkiye ve BM'nin aylarca süren diplomasisinin bir ürünü. On milyonlarca insanı açlığa sürükleyecek gıda krizi için bir umut doğdu.Erdoğan, anlaşma sonucunda milyonlarca insanın açlık tehlikesinden kurtulacağına dikkat çekti."Bir umut ışığı": Anlaşma, dünya çapında oluşacak gıda güvenliği tehdidini sona erdirecek.25 milyon ton buğday üzerindeki blokaj kalktı. Fiyatlar, savaş öncesi seviyelere düştü. Gıda krizinde aciliyetle son veren anlaşma, Türk diplomasisinin meyvesidir. ABD ve Kremlin, anlaşmayı alkışlarla karşılıyor.Erdoğan, buğday konusunda Ruslarla Ukraynalıları uzlaştırdı.Ukrayna tahılının transferi için yapılan anlaşmayla Başkan Erdoğan, en büyük diplomatik başarılarından birine imza attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlaşmanın sağlanmasında kilit rol oynadı. Türk ordusu, tahılın gemilerle tahliyesi ve denetlenmesine destek sağlayacak.Anlaşmanın imzalanmasında BM'nin yanı sıra Türkiye'nin rolü önemli. Erdoğan bu anlaşmanın imzalanmasını sağladı.Anlaşma gıda krizinin aşılmasında bir "umut ışığı" oldu.İstanbul'da atılan imzalar küresel gıda krizini önleyebilecek.Erdoğan, Ukrayna, BM ve Rusya arasındaki anlaşmayla tahıl ihracatına ilişkin müjde geleceğini bildirdi.yazar ve akademisyenler ise İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi olarak nitelendirdi. Dünyanın çaresiz kaldığı tahıl sorununun Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin çözdüğüne vurgu yapıldı.Filistinli yazar Macid ez-Zebde, "Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatı anlaşması yapılmasındaki başarısı, dünyadaki milyonlarca insanı açlıktan kurtarmasına ilaveten uluslararası düzeyde önemli siyasi bir başarıdır. Türkiye bugün, Avrupa ülkelerinin yapamadığını yapmayı başarmıştır" dedi.Ürdünlü eğitimci Fatıma el-Vahş, "Tahıl anlaşmasını imzalayan ve dünya gıda güvenliğini koruyan ümmetin lideri Erdoğan'a selam olsun" açıklamasında bulundu.Tunuslu yazar Tarık el- Menduc ise bu adımın "yoksul ve ezilmiş halklar başta olmak üzere tüm insanlığın yararına olduğunu" ifade etti.Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin üstlendiği diplomatik rol, Fransa siyasetinde tansiyonu yükseltti. Fransız bazı parlamenterler Fransa'nın arabuluculuk rolünü "Türkiye'ye kaptırdığı" değerlendirmesinde bulunarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimini "pasif kalmak"la eleştirdi. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Gilles Lebreton, Macron'a sert tepki göstererek, "BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye Fransa'dan daha güçlü" ifadesini kullandı.Yaşanangıda krizinin çözümünü sağlayan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünyadan takdir ve teşekkür mesajları yağdı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu müzakerelere arabuluculuk yapma konusundaki kararlı diplomatik çabalarından dolayı takdir ediyor" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, anlaşmaya ilişkin görüntülü mesaj paylaştı. Zelenski, "Çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e minnettarım" dedi.İtalya Başbakanı Mario Draghi, "İstanbul'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından imzalanan anlaşmalar, bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haberdir" ifadesini kullandı.Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, Fransa'nın imzalanan anlaşmayı takdir ettiği belirtildi ve anlaşmadaki rolü nedeniyle Türkiye'ye övgüde bulunuldu.Kuveyt, Bahreyn, Güney Afrika ve Fildişi Sahili de dönüm noktası niteliğindeki anlaşmadan memnun olduklarını açıkladı.Arap Birliği, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasındaki tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım" ifadeleri kullanıldı.Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulanırken, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler'in konuya ilişkin gösterdiği çabadan övgüyle bahsedildi.