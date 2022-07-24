HDP’li Pervin Buldan’dan Meral Akşener için bomba sözler: Adaylıktan neden çekildiği belli oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin tüm temsilcilerinin istemesine rağmen 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını, 'Başbakan' olmak istediğini sıkça ifade etmişti. Akşener'in kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini adaylık için öne çıkarmak istediği biliniyordu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ve Meral Akşener ile ilgili bomba ifadelerde bulundu.