Hizmette bizimle yarışamazlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni'nde ve Kayseri-Ankara arasını 7 saatten 2 saate düşürecek Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, şunları söyledi:Kayseri'ye gelirken eli boş gelmek olmaz. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar lira. Temelini atacağımız projelerin tutarı 24 milyar lirayı buluyor. Bugün Kayseri'ye 54 milyar lira müjdeyle geldik. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla, iftirayla işi sulandırmaya çalışacaktır. 2003'te Kayseri'ye yaptığımız ziyarette 130 fabrikanın temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılmayacağını iddia etmişti. Fabrikaların tamamı hizmette. Şimdi de 1200 fabrikalık OSB'nin müjdesini paylaşıyoruz. Toplam yatırım tutarı 3 milyar 788 milyon lirayı geçen bu eserin Kayserimize hayırlı olmasını diliyor ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum.Kayseri'nin konforlu demiryolu seyahatinden faydalanmasını istedik. Yerköy-Kayseri hattı 147 km uzunluğa sahiptir. Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal, yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar ancak sökülen musluğu yapabilir. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bu konuda bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Biz oyunlara gelmeyecek, büyük Türkiye inşasından vazgeçmeyeceğiz. 85 milyonun huzuruna alnı ak çıkabilmek için daha çok çalışacağız. Karşımızdaki onca kifayetsiz muhterise rağmen yapacağız. 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde birileri dudak bükmüştü. Ülkemizi, altyapımızı yenileyerek siyasi, diplomatik gücünü dünyaya kabul ettirerek hedeflerimize adım adım yürüdük.Biz attığımız her adımda ülkemize güvendik. Bunların ülkelerine güvenleri yok ki. Boğaz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biz inşa ettik. İstanbul'umuza Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni biz yaptık mı? İstanbul-İzmir 6.5 saatti, 3 saate düşürdük, Bay Kemal sen oranın milletvekilisin, biz yaptık mı? 26 havaalanından aldık, 58 havalimanı var. 28 bin kilometre karayoluna ulaştırdık.ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini cümle âleme göstereceğiz. Çünkü biz biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Tek bayrak diyerek şehitlerimizin tamamını yâd ediyoruz. Varsa yanlışlar düzeltilir. Kırgınlıklar giderilir. Yeter ki inancımızın sembolü ezanlarımız susmasın. Bayrağımız inmesin. Bunların dışında bir araya gelemeyeceğimiz kimse olmadığına inanıyoruz. Eğer şartlara teslim olsaydık 2 yıl bile hizmet edemezdik. 2023 için de niyetimiz hayırdır. Akıbetimizin de hayır olacağından şüphe duymuyoruz. Öyle bir sözleşelim ki düşmanlarımızın kalpleri daralsın. Kayseri 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Ülkemize diz çöktürmenin peşinde olanların heveslerini kursaklarında bırakmaya var mısın? Rabbim hepinizden razı olsun. Ülkemizin 81 şehrinin her biri demokrasi ve kalkınma mücadelemizin şahididir.(MİLLET İttifakı) Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hâlâ diyorlar ki Cumhur İttifakı adayını açıklasın, seçim tarihi belli olsun. Bay Kemal Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de belli. Sağıra yatıyorlar. Bu tavırlarıyla kendilerine güvenleri olmadığını, ülkeyi yönetme sorumluluğunun altına girecek yürekleri bulunmadığını söylüyorlar. Sosyal medyada nasıl efelendikleri, büyükelçilerden aldıkları güvenle seslerini nasıl yükselttiklerine bakmayın. İşin aslı bunların ülkeyi yönetmek için hazırlıkları olmadıklarıdır. Hayalimiz yok, bize oy verin diyenlere ise 2023'te haddini bildireceğiz.