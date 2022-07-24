Haberler Gündem Haberleri Medeniyet davasının abide ismi Rasim Özdenören’e veda!
Giriş Tarihi: 24.7.2022 17:47 Son Güncelleme: 24.7.2022 17:56

Medeniyet davasının abide ismi Rasim Özdenören’e veda!

Medeniyet davasının abide ismi Rasim Özdenören’e veda!

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, yoğun bakıma alınmıştı. Bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden usta yazar Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

82 yaşındaki Rasim Özdenören enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu. Rasim Özdenören'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

'7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl Kovid-19'a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

RASİM ÖZDENÖREN'E VEDA!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden usta yazar Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Medeniyet davasının abide ismi Rasim Özdenören’e veda!
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