Medeniyet davasının abide ismi Rasim Özdenören’e veda!

82 yaşındaki Rasim Özdenören enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu. Rasim Özdenören'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
'7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl Kovid-19'a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
RASİM ÖZDENÖREN'E VEDA!
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden usta yazar Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.