SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı: "Yunanistan bilinçli bir şekilde aşındırıyor"

YUNANİSTAN MESAJI: BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE AŞINDIRILMAKTADIR

"Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır. İyi komşuluk ilişkileri ve antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır.