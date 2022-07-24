Türkiye’ye tahıl alımında ayrıcalık tanınacak

Türkiye, aylardır savaşan Rusya ve Ukrayna'yı tahıl koridoru için aynı masada buluşturmayı başarırken, iki ülkenin heyetlerinin tahıl ihtiyacını karşılaması konusunda Türkiye'ye öncelik tanınmasına dair söz verdiği belirtildi. İyi niyet göstergesi olarak Türkiye'nin tahıl ürünleri ile ilgili taleplerinin ayrıcalıklı olacağı ve Türkiye'ye satılacak ürünlerin dünya piyasasına verilecek fiyattan daha düşük tutulacağı ifade edildi. İki ülke bakanlarının bu konuda Türk yetkililere söz verdiği belirtildi. Böylece Türkiye'nin kendi iç piyasasında ihtiyacı olan tahıl ürünlerini diğer ülkelerden daha önce ve daha avantajlı fiyatlardan temin edebileceği kaydedildi. Anlaşma çerçevesinde önce İstanbul'a gelecek olan tahıl gemileri buradan dünyaya açılarak ihtiyacı olan ülkelere satılacak.Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma kapsamında, 15 milyar dolar değerinde 25 milyon ton tahıl dünyaya sevk edilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı. Tahıl sevkiyatının kontrolü, İstanbul'da kurulacak koordinasyon merkezinden gerçekleştirilecek. Buna göre, gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek, Rus gemilerine el konulmayacak.TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, anlaşmaya arabuluculuk yapan Türkiye'nin tahıl ürünleri temininde avantaj sağladığını kaydederek, "Her iki bakan Türkiye'ye fiyat ve öncelikli alım konusunda avantaj sağlanacağını şifahen ifade ettiler. Dolayısıyla kendi ihracatımız için almak istediğimiz tahılı da avantajlı fiyattan alabileceğiz. Tabii hangi ülkeye ne kadar ve hangi fiyattan satacaklarını kendileri belirleyecek. Türkiye bu anlaşma ile sekretarya görevi üstlenmiş oldu. Şimdi Türkiye o iki ülkenin başka ülkelerde yapacağı ticarette onların sanki yurtdışı temsilcilikleri gibi bir katkıda da bulunacak. Bu, Türkiye'nin dünya ticaretindeki tecrübesini paylaşması anlamında iki ülkeye fayda sunacak" dedi.