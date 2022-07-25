6’lı masa birbirine girdi: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, Twitter'da, Babacan'ı eleştirerek, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi. DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Tunahan Elmas ise Baykay'ı hedef aldı ve "Siz Gelecek Partisinin kurucusunuz. Ali bey ve Ahmet hoca eski dost ve yıllarca beraber siyaset yaptı. Bugün, 6'lı masada iki parti de ülkenin geleceğine yönelik katkı sunuyor. Ayıp ediyorsunuz" diye yazdı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı da Ali Babacan için, "Tamamiyle şahsi fikrimdir. Tek başıma kalırım, yüzde 1 oy alırım yine de DEVA ile yan yana gelmem." ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Ebubekir Yıldırım da, Ali Babacan'ın açıklamasını hatırlatarak, "21'de 21'in kime hizmet ettiği belli değil. Aç tavuk kendini buğday ambarında zannediyor" ifadelerine imza attı.

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Bayram Ali Akyüz, "Sizin ve 21 kurul üyeniz sayesinde bu yükten kurtulduk..." derken, Deva Partili Ahmet Rose de, Baykay'a cevaben, "Abdülkadir Bey terbiyenizi takının. Adam yerine koymak falan nasıl kelimeler. İttifak yapmadık diye düşman mı olduk birbirimize? Bu yazıyı sileceksiniz" sözleriyle yüklendi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'nı oluşturan partiler, özelleştirme ve İstanbul Sözleşmesi konusunda da uzlaşma sağlayamamıştı.