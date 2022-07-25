İzmir Büyükşehir Opera binasını bitiremeyeceğini açıklamıştı... "İzmirliler buna izin vermez"

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde vizyon projesi olarak lanse edilen ve ilk adımları atılan Opera Binası'nın bir türlü tamamlanamaması yeni iddiaları beraberinde getirmişti. Uzun süredir tamamlanamayan ve projesi yarışma ile belirlenen merkez ile ilgili ekonomik kriz ile birlikte artan maliyetler sebebiyle projenin revize edileceği ve binanın yaşlı bakım merkezi olarak inşa edileceği iddiaları kamuoyunda tartışılmaya başlandı.
BELEDİYE BÜROKRASİSİNDE İÇ HESAPLAŞMA VAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi cephesinden henüz net bir açıklama gelmezken AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, projenin devamı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya değerlendirmesinde projenin sonlanması için Büyükşehir Belediyesi'nin harekete geçtiğini, binanın yaşlı pediatri merkezine çevrileceğine dair duyumlar aldığını ve belediye bürokrasisi içinde iç hesaplaşma olduğunu iddia etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya
PEDİATRİ MERKEZİNE ÇEVİRECEKLER
Kaya açıklamasında "Çözümsüzlük ve çıkmaz Buca Metrosu'nda olduğu gibi Opera Binası'nda da olabilir. Opera Binası projesi 2006'da başlamıştı. 10 senede projesi hazırlanmıştı. 2018'de temelini atmışlardı ve bin 58 günde çalışmalar bitecek demişlerdi. Sene 2022… Geçtiğimiz gün itibari ile bin 500 gün oldu. İnşaat yüzde 40 seviyelerine geldi. Aldığımız duyum şu: Bu projeyi yapmamak. Gelinen nokta itibari ile CHP'li belediyenin böyle bir karar verdiğini öğrendik. Bunu opera binasından çevirip yaşlı pediatri merkezine çevirmek" ifadelerini kullandı.
PROJEYİ DEĞİŞTİRMEYİ AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN
Proje ile ilgili belediye bürokrasisi içinde sorunlar olduğunu da belirten Kaya, opera binasının devam etmesinin gerekli olduğunu dile getirerek "Burası opera binası yapılmak amacıyla projelendirilmiş ve yüzde 40'ı bitmiş bir alan. Ancak İBB bunu bitiremeyeceğiz diyor. İşi buna döndürme niyetleri var ancak İzmirliler buna müsaade etmez. Bunu akıllarından geçirmesinler ve gerekli çalışmayı yapıp Opera Binası'nı bitirsinler. Firmaya işi bıraktırmaya çalışıyorlar. Bunlar İBB Genel Sekreterini gönderdiler. Sonrasında bu firmayı da göndermeye çalışıyorlar. Firma bu işi tamamlamak istiyor çünkü. Aldığımız duyumlar eski genel sekreteri iç sorunlar nedeniyle binanın yapılmaması. Kendi iç hesaplaşmaları da bu projenin gerçekleşmesinde bir engel gözüküyor. Bunu kamuoyuna nasıl açıklayacaklar onun telaşındalar" dedi.