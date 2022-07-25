İzmir Büyükşehir Opera binasını bitiremeyeceğini açıklamıştı... "İzmirliler buna izin vermez"

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde vizyon projesi olarak lanse edilen ve ilk adımları atılan Opera Binası'nın bir türlü tamamlanamaması yeni iddiaları beraberinde getirmişti. Uzun süredir tamamlanamayan ve projesi yarışma ile belirlenen merkez ile ilgili ekonomik kriz ile birlikte artan maliyetler sebebiyle projenin revize edileceği ve binanın yaşlı bakım merkezi olarak inşa edileceği iddiaları kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

BELEDİYE BÜROKRASİSİNDE İÇ HESAPLAŞMA VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi cephesinden henüz net bir açıklama gelmezken AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, projenin devamı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya değerlendirmesinde projenin sonlanması için Büyükşehir Belediyesi'nin harekete geçtiğini, binanın yaşlı pediatri merkezine çevrileceğine dair duyumlar aldığını ve belediye bürokrasisi içinde iç hesaplaşma olduğunu iddia etti.