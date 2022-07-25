CHP’den Balıkesir’de ’taşımalı’ miting

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üçüncü "Milletin Sesi" Mitingi, bugün Balıkesir'de düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuva-yi Milliye Meydanı'nda toplananlara hitap etti.
Söz konusu organizasyonun taşıma bir miting olması ise CHP'li sosyal medya platformlarının paylaşımlarıyla açığa çıktı.
İSTANBUL'DAN OTOBÜSE DOLUŞUP MİTİNG ALANINA GÖNDERİLDİLER
CHP'nin Sultangazi, Arnavutköy, Zeytinburnu, Ümraniye ve Maltepe oluşumlarınca sosyal medya üzerinden servis edilen görüntülerde otobüslere doluşturulan parti üyelerinin Balıkesir'e gönderildiği anlaşıldı.
CHP'den Balıkesir'de 'toplama' miting | Video
Vatandaşın hizmetinde kullanması gereken otobüsleri partisinin mitingi için yollara döken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a da tepkiler gecikmedi.
CHP'LİLER MİTİNGE ADAM TOPLAMAK İÇİN PLAJA İNDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı miting öncesi İl ve ilçe örgütleri, Kılıçdaroğlu'nun mitingine dinleyici toplayabilmek için ellerine aldıkları megafonlarla sahil ve plajların yolunu tutmuştu.
Denizin ve güneşin tadını çıkararak dinlenen vatandaşlara, megafonla seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, güneşlenen tatilcileri mitinge çağırmış, CHP'li heyete büyük tepki yağmıştı.
TATİLCİLER RAHATSIZ OLUP TEPKİ GÖSTERDİ
CHP'lilere tepki gösteren bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirerek, yapılan anonslara son verilmesini istemişti.