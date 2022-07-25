CHP’den Balıkesir’de ’taşımalı’ miting

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üçüncü "Milletin Sesi" Mitingi, bugün Balıkesir'de düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuva-yi Milliye Meydanı'nda toplananlara hitap etti.

Söz konusu organizasyonun taşıma bir miting olması ise CHP'li sosyal medya platformlarının paylaşımlarıyla açığa çıktı.