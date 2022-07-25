FETÖ’nün tepe kadrosunda çözülmeler devam ediyor! Osman Şimşek çiftlikten ayrıldı

FETÖ'nün sosyal medyasından sorumlu mollası olan Osman Şimşek'in, geçtiğimiz yıl, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli olan sağ kolu Cevdet Türkyolu tarafından 30 milyon doları aşan mal varlığından şikayetçi olduğu ve örgüt içinden yazılan mektuptan sorumlu tutulduğu gerekçesiyle yumruklanarak darp edilmekle gündeme gelmişti. Eski Zaman Gazetesi çalışanı firari Ahmet Dönmez, söz konusu kavganın detaylarını paylaşarak, Gülen'in konuyu araştırması için 3 kişilik bir heyet oluşturduğu fakat heyette bulunan ve Türkyolu'nun mal varlığını elde etmesinde ona 'birçok kapıyı açan' FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Özcan'ın etkisiyle heyetin Türkyolu'nu akladığı, ardından Türkyolu'nun Şimşek'i 'münafıklık' yapmakla suçlayarak kamptan kovduğunu öne sürmüştü.

'ELVEDA PENNSYLVANİA MERHABA ALABAMA'

Yaşanan gerginlik sonrasında örgüt içi krize neden olan Osman Şimşek ABD'nin Alabama eyaletinde Pakistanlılar tarafından açılan bir özel okulda çalışacağını, bu nedenle Pennsylvania'daki çiftlikten ayrılacağını duyurdu. Şimşek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Gidiyorum; binlercenizin dupduru hislerle ve taze ümitlerle bir hicret beldesine yürüdüğü gibi gidiyorum. Burada Hizmet erlerinde herhangi bir fert olarak senelerce vazife yapmaya çalıştım; şimdi de onların hiç bilmedikleri diyarlarda bir mum tutuşturma şevkiyle yiğitçe yola koyuluşlarını takliden 'Vira bismillah' diyorum. Dünkü duruşumdan pişman değilim; bundan sonra da aklım erdiği kadar bedeli ne olursa olsun, hak ve hakikat safında yer alacağım" dedi.