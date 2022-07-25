İçme suyu otopark derken, arabalı vapura da zam!

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer izlediği popülist politikalar nedeniyle belediyeyi adeta borç batağına sürükledi. Bir önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan 3 milyar lira borçla devir aldığı büyükşehir belediyesinin borçları geride kalan 3 yılı aşkın sürede neredeyse 4 katına çıkarak 12 milyar lirayı aştı. Soyer içine düştüğü mali krizi aşmak için bir yandan borçlanırken diğer yandan da mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarmaya başladı. Bu güne kadar 1000'in üzerinde daire ve arsa satan Soyer kötü gidişe dur diyemeyince bu sefer de çareyi belediye hizmetlerine art arda zam yapmakta buldu.
İÇME SUYUNA HER AY ZAM
İçme suyu ve toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerini TÜİK'in her ay açıkladığı üretici fiyat endeksine bağlayan Soyer, Ocak ayından bu yana içme suyuna yüzde 150'nin üzerinde zam yaptı. Bu arada Soyer, toplu ulaşım araçlarına yaptığı ÜFE oranındaki zamlar mahkemece iptal edilince büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz mart ayından bu yana İzmirlelerden haksız yere topladığı 100 milyon liraya yakın parayı kentliye iade etmemekte direnen Soyer bu sefer de gözünü arabalı vapur geçiş ücretlerine dikti.
ARABALI VAPURA YÜZDE 30 ZAM
Soyer'in zam furyasından araç sahipleri de nasibini aldı. Kent içi açık ve kapalı otoparklara zam yapan Soyer bu sefer de Bostanlı ile Üçkuyular arasında araç taşımacılığı yapan arabalı vapurlara yüzde 30'a yakın zam yapma kararı aldı. Yeni gelen zamlara göre; otomobil geçiş ücreti 10 liralık artışla 35 TL'den 45 TL'ye, minibüs ve kamyonetleri dahil eden orta sınıf araçlar 70 TL'den 100 TL'ye, otobüs ve kamyonlar 140 TL'den 185 TL'ye, TIR geçiş ücretleri 270 TL'den 350 TL'ye, tüm motosikletleri dahil eden geçiş ücreti 9 TL'den 13 TL'ye yükseltildi. Zamlara tepki gösteren İzmirliler "Acaba bu sefer sırada ne var" diyerek Soyer'den zamları geri çekmesini istedi.