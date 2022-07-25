İçme suyu otopark derken, arabalı vapura da zam!

ARABALI VAPURA YÜZDE 30 ZAM

Soyer'in zam furyasından araç sahipleri de nasibini aldı. Kent içi açık ve kapalı otoparklara zam yapan Soyer bu sefer de Bostanlı ile Üçkuyular arasında araç taşımacılığı yapan arabalı vapurlara yüzde 30'a yakın zam yapma kararı aldı. Yeni gelen zamlara göre; otomobil geçiş ücreti 10 liralık artışla 35 TL'den 45 TL'ye, minibüs ve kamyonetleri dahil eden orta sınıf araçlar 70 TL'den 100 TL'ye, otobüs ve kamyonlar 140 TL'den 185 TL'ye, TIR geçiş ücretleri 270 TL'den 350 TL'ye, tüm motosikletleri dahil eden geçiş ücreti 9 TL'den 13 TL'ye yükseltildi. Zamlara tepki gösteren İzmirliler "Acaba bu sefer sırada ne var" diyerek Soyer'den zamları geri çekmesini istedi.