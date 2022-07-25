Mersin’e şehit ateşi düştü

Kaymakam Avni Kula ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, şehadet haberini Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan baba Halis Nişan'a bildirdi.

Haberin ardından Çeşmeli Mahallesi 104 sokaktaki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ziyaret ettiği şehit babasına başsağlığı diledi.

Evli olan şehit Remzi Nişan'ın cenazesinin, yarın Mersin Muğdat Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Akbelen Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Nişan'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.