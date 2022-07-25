Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik Zaho'daki katliam tipik bir PKK saldırısıdır
Giriş Tarihi: 25.7.2022 18:06 Son Güncelleme: 25.7.2022 18:28

Son dakika: AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik Zaho'daki katliam tipik bir PKK saldırısıdır

Son dakika: AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik Zaho’daki katliam tipik bir PKK saldırısıdır

Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Zaho'da yaşanan kanlı saldırıyı hatırlatan Ömer Çelik "Kuzey Irak'taki saldırılar planlı provokasyondur. PKK'ya özgü bir planlı katliamdır. Geçmişte de gerçekleştirdiği bir eylemdir." dedi. İşte son dakika açıklamaları...

Son dakika... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16.40'ta başlayan AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen basına kapalı toplantı, sona erdi.

AK Parti Sözücü Ömer Çelik, MYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte o açıklamalardan satır başları...

Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili her aşamayı takip edeceğimizi bilmenizi isterim.

Milletimizin dualarla uzun zamandır dile getirdiği Ayasofya Camii ibadete açıldı. Dün ibadete açılışının ikinci yılıydı.

Lozan Antlaşması'nın 99. yılını kutladık, 100. yılını da inşaallah görmekle kutlayacağız.

TÜRKİYE'SİZ MESELELERİN ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Hiçbir şekilde unutmamak gerekir ki, Türkiye'siz meselelerin çözülmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetle çözülmüştür. Rusya-Ukrayna'nın bir araya getirilmesi. Türkiye'nin içinde bunu küçümseyenler oldu. Astana Zirvesi'nin tahıl zirvesinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda krizinin çözülmesine ön bir çalışma oluşmasına olanak sağladı.

Astana zirvesi olarak ortaya çıkan tablo kolay yollardan geçmedi.

Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır.

ZAHO'DAKİ OLAY PKK'YA ÖZGÜ KATLİAMDIR

Kuzey Irak'taki saldırılar planlı provokasyondur. PKK'ya özgü bir planlı katliamdır. Geçmişte de gerçekleştirdiği bir eylemdir.

CHP'NİN GASP SİYASETİ

Gençlerimizle ilgili KYK kredilerinin enflasyon farkının silinmesi bu sadece ana para üzerinden ödenecek. Bu cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir konudur. Çıkıp gasp siyaseti uyguluyorlar. Rakibimizin zayıf olmasından hoşnut olmayız. Siyasi vizyon üretse diyalektik süreç işler. Herkes daha çok gayret eder. Hükümetin zaten yaptığı şeyleri biz söyledik de yaptık denmesi gasp siyasetidir.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME

Ermenistan'la normalleşme süreci Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu sürece mümkündür.

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Son dakika: AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik Zaho'daki katliam tipik bir PKK saldırısıdır
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