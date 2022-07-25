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Giriş Tarihi: 25.7.2022 19:07 Son Güncelleme: 25.7.2022 19:08

Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Son dakika: Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Austin ile görüştü

Son dakika haberleri... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

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Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
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