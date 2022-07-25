Giriş Tarihi: 25.7.2022 19:07Son Güncelleme: 25.7.2022 19:08
Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
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Son dakika haberleri... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.
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Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü