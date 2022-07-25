Yedi güzel adam’ın son temsilcisine veda

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, dün Eyüp Sultan Camii'nde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde söz alan Başkan Erdoğan "Rasim ağabeyimiz '7 Güzel Adam'ın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi hakka uğurluyoruz. Çok farklı bir insan. Adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir yeri olan bir insan" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törende cenaze namazını Diyant İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Özdenören, Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan ve '7 güzel adam' olarak bilinen yazarlar arasındaydı.