TÜGVA tarafından düzenlenen Doğa Kampı Edirne'de sürerken bugün TÜGVA'lı gençleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret etti.

BAKAN KASAPOĞLU BAŞKAN ERDOĞAN'I ARADI

Bakan Kasapoğlu konuşması sırasında gençlerin talebiyle Başkan Recep Tayip Erdoğan'a telefonuyla bağlandı. Başkan Erdoğan Kasapoğlu'nun telefonundan gençlere seslendi.

Başkan Erdoğan, TÜGVA Doğa Kampı'na katılanlara selamlarını iletirken bu tür kampların gençlerin birbirine olan muhabbetinin artmasına vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

"KARDEŞLİĞİN TEZAHÜRÜ OLMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

Erdoğan "Bu tür kamplar kardeşliğin tezahürleri olması bakımından büyük önem taşıyor. Bunlar yıllarca unutamayacağınız anılarla dolu günler ve geceler oluyor. Bizim yaşadığımız o kamp günlerinden bugünlere, şimdi de sizlerin bunu diriltmeniz, verdiğiniz çabalarla önümüzdeki yıla yönelik bir hazırlık olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Edirne’de TÜGVA Doğa Kampı’ndaki gençlere seslendi | Video

"TÜGVA 2023 SEÇİMLERİNE GEREKLİ HAZIRLIĞI YAPACAKTIR"

Başkan Erdoğan 2023 seçimlerini de hatırlattı ve şunları ekledi "Özellikle ben inanıyorum ki 2023 Haziran'ına TÜGVA belli mahfillere cevap verecek hazırlığın içerisinde olacak. Ve bu cevap teşkil edecek çalışmaları yılmadan usanmadan yürüteceğinize inanıyorum. Gözlerinizden öpüyorum."