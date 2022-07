KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye’nin garantörlüğü kırmızı çizgidir

"KIBRIS'TA BARIŞIN DEVAMINDAN YANAYIZ"

Her zaman milli duygu ve çıkarlarla hareket ettiklerini aktaran Tatar, "Kıbrıs'ta makul, sürdürülebilir, her iki tarafın yararına olacak anlaşmadan, barışın devamından yanayız. 'Barış' denildiğinde her zaman söylemimdir, KKTC'de barış vardır çünkü bu barış 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile götürülmüştür." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ta uzun yıllar müzakereler yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Denktaş, masalarda çok çalışmalar, müzakereler yaptı ama hiçbir zaman karşılığını alamadık. Karşı tarafın niyeti açık şekilde ortaya çıkmıştır. Federalizm altında, çoğunluğun azınlığı yöneteceği, tek egemenlikle birlikte adanın zamanla bir 'Helen Adası" olması için yapacakları çeşitli oyunlar var. Özellikle de Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliğinde olmadığı için bizi farklı bir maceraya çekmek... Bizim Avrupa Birliğinde olmaktan bir sıkıntımız yok. Neticede benim siyasetim, Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet ama kuzeydeki devlet egemen devlet. Egemen devlet, daima ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile dilediği gibi ilişkiler kurabilir."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz, her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün, Türk askerinin caydırıcı gücünün orada olması gerektiğini vurgulamaktayız. 1974'ten sonra sağlanan bu düzenin, güvenliğimizin, Doğu Akdeniz'deki varlığımızın sürdürülebilmesi bakımından Kıbrıs'ta her şartta Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün devamı, Türk askerinin de caydırıcı güç olarak orada bulunması bizler için bir kırmızı çizgidir, hayati öneme haizdir."

Mersin Valisi Pehlivan da Türkiye ile KKTC arasındaki "gönül köprüsünün" çok sağlam olduğunu dile getirdi.