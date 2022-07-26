SABAH Özel! MİT vurdu ABD yasını tuttu: İşte o teröristin itirafları

"PİKNİK YAPMAK İÇİN DAĞA ÇIKMADIK"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşman olarak niteleyen Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf, röportajında "Silah olmadan dağda yaşanmazdı. Düşman rahat bırakmazdı. Türk devleti, İran devleti, Irak devleti, Suriye'nin ajanları o yüzden kendini koruman lazım. Bir yere çıkmışın, bir amaç için çıkmışın, sonuçta gezmek için piknik yapmak için o dağlara çıkmamışın" dedi.

SİLAH İÇİN KARAKOL BASKINI ŞARTTI

Kürt halkının silah almaları için para toplayıp kendilerine gönderdiğini, ülkelerin kolay kolay silah satmadığını anlatan PKK'lı terörist "silahı kara borsadan alırdık ancak o silahlar da iyi ve güzel silahlar olmazdı. Bir karakolu düşürdüğümüz zaman, cephane ve silah alırdık. Kim güzel silah isterse bir karakolu düşürmesi gerekiyordu" diye skandal ifadeler kullandı.