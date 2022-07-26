SABAH Özel! MİT vurdu ABD yasını tuttu: İşte o teröristin itirafları

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'nin Suriye'de planladığı 5. Harekat öncesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Yapılan istihbarı faaliyetler sonrasında Türkiye'ye yönelik birçok saldırının faili olan PKK'nın Suriye'deki kolu olan sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı 40 yaşındaki Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf, 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında SİHA'lar tarafından vuruldu. Sözde komutan yardımcısı kadın 2 örgüt üyesi ile birlikte öldürüldü.
16 YAŞINDA PKK'YA KATILMIŞ
Salva Yusuf ile birlikte 3 kadın teröristin öldürülmesinin ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), skandal bir paylaşımda bulundu. CENTCOM, sosyal medya hesabından teröristlerin fotoğraflarını paylaşılarak "bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi. Jiyan Tolhildan'ın 16 yaşında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ve 24 yıl örgütün başta Kandil olmak üzere birçok kampında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.
BELGESELDE ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİ TEK TEK ANLATMIŞ
40 yaşındaki Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf'un 2 yıl önce Afrin ile ilgili örgüt propagandasının yapıldığı belgeselde, PKK saflarındaki faaliyetlerini tek tek anlattı. Terörist, 16 yaşında dağ kadrosuna katıldıktan sonra Kandil'de eğitim aldığı, Kandil'de o dönem 70-75 teröristin olduğu, ilk derslerinin ise dumansız ateş yakma olduğunu anlattı. Köylere inip erzak taşıdıklarını, köylere inerken bile eyleme gider gibi kendilerini hazırladıklarını anlatan terörist, çok kez çatışmaya girdiğini de söyledi.
"PİKNİK YAPMAK İÇİN DAĞA ÇIKMADIK"
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşman olarak niteleyen Jiyan Tolhindan kod adlı Salwa Yusuf, röportajında "Silah olmadan dağda yaşanmazdı. Düşman rahat bırakmazdı. Türk devleti, İran devleti, Irak devleti, Suriye'nin ajanları o yüzden kendini koruman lazım. Bir yere çıkmışın, bir amaç için çıkmışın, sonuçta gezmek için piknik yapmak için o dağlara çıkmamışın" dedi.
SİLAH İÇİN KARAKOL BASKINI ŞARTTI
Kürt halkının silah almaları için para toplayıp kendilerine gönderdiğini, ülkelerin kolay kolay silah satmadığını anlatan PKK'lı terörist "silahı kara borsadan alırdık ancak o silahlar da iyi ve güzel silahlar olmazdı. Bir karakolu düşürdüğümüz zaman, cephane ve silah alırdık. Kim güzel silah isterse bir karakolu düşürmesi gerekiyordu" diye skandal ifadeler kullandı.