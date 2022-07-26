Giriş Tarihi: 26.7.2022 15:52Son Güncelleme: 26.7.2022 15:57
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek...
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Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'ya gidiyor. Soçi kentinde gerçekleşecek görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Vladimir Putin ile tahıl koridoru, Suriye konusu, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri görüşecek.
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'ya gidiyor.
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek...