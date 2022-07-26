Türkiye’nin 8’nci kutup seferi başarı ile tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE II) başarı ile tamamlandı.
Norveç'ten başlayarak Arktik Dairesi içerisinde yer alacak şekilde Arktik Okyanusu özelinde düzenlenen seferde görevli TASE II ekibi Türkiye'ye döndü.
Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Norveç'in başkenti Oslo'dan İGA İstanbul Havalimanı'na gelen TASE II ekibinin Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar, bu yılki seferi başarıyla tamamladıklarını belirterek 5 Temmuz'da Tromso'dan gemiye katıldıktan sonra 81 derece enlemi üzerine çıkarak oradan Svalbard'a gemi ile ulaştıklarını söyledi.
SONUÇLARI GÖRECEĞİZ
Bu alanlar içinde deniz kirliliği, hava kirliliği, memeli gözlemleri ve plankton çalışmaları ile birlikte mikro plastik çalışmalar yaparak örneklemeler alındığını ifade eden Başar "Yapılan çalışmalar bugün üniversitelerimize göndererek gerekli çalışmaların yapılıp daha sonrası bilim dünyasında bilimsel makale, rapor olarak yayınlanacak. İklim değişikliğine bağlı olarak bir çok sorunlar dünyamızda yaşanıyor. Bu sorunların da en çok görüldüğü noktalar kutup noktaları. Bizim oradaki yaptığımız çalışmalar bir takım verilerin alınması. Veriler alındıktan sonra laboratuvara götürülüp değerlendirildikten sonra sonuçları göreceğiz. Hepimizin bildiği iklim değişikliğinin kutuplarda etkileri görünüyor, buzullar eriyor. Buda çevresel anlamda çok önemli bir sorun" diye konuştu.