Türkiye’nin 8’nci kutup seferi başarı ile tamamlandı

SONUÇLARI GÖRECEĞİZ

Bu alanlar içinde deniz kirliliği, hava kirliliği, memeli gözlemleri ve plankton çalışmaları ile birlikte mikro plastik çalışmalar yaparak örneklemeler alındığını ifade eden Başar "Yapılan çalışmalar bugün üniversitelerimize göndererek gerekli çalışmaların yapılıp daha sonrası bilim dünyasında bilimsel makale, rapor olarak yayınlanacak. İklim değişikliğine bağlı olarak bir çok sorunlar dünyamızda yaşanıyor. Bu sorunların da en çok görüldüğü noktalar kutup noktaları. Bizim oradaki yaptığımız çalışmalar bir takım verilerin alınması. Veriler alındıktan sonra laboratuvara götürülüp değerlendirildikten sonra sonuçları göreceğiz. Hepimizin bildiği iklim değişikliğinin kutuplarda etkileri görünüyor, buzullar eriyor. Buda çevresel anlamda çok önemli bir sorun" diye konuştu.