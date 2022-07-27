Afyonkarahisar şehidine ağladı

Pençe - Kilit operasyonları kapsamında Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek (21) son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit ateşi bu kez Afyonkarahisar'a düştü. Cüneyt Taşyürek'in şehadet haberi, gece saatlerinde ailesine ulaştırıldı. Anne Ayşe Dudu ve baba Basri Taşyürek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin etrafı Türk bayraklarıyla donatıldı.
Burada protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından karşılanan Taşyürek'in naaşı, memleketi olan Çobanlar ilçesine bağlı Kale köyüne götürüldü. Evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanında toprağa verildi.
AİLENİN EN KÜÇÜĞÜYDÜ
5 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya gelen şehit Cüneyt Taşyürek, 9 Aralık 2021 tarihinde görevine başlamıştı. 7 aylık asker olan Taşyürek, ailenin en küçük üyesiydi. Bekar olan Taşyürek'in iki abisi bir de abisi vardı.
418 GÜN SONRA ŞEHİT ACISI
Bugüne kadar terörle mücadeleye onlarca şehit veren Afyonkarahisar 418 gün sonra yine şehit acısı yaşadı. Afyonkarahisar son şehit acısını 2021 yılının Haziran ayında yaşamıştı.