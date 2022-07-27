Afyonkarahisar şehidine ağladı

AİLENİN EN KÜÇÜĞÜYDÜ

5 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya gelen şehit Cüneyt Taşyürek, 9 Aralık 2021 tarihinde görevine başlamıştı. 7 aylık asker olan Taşyürek, ailenin en küçük üyesiydi. Bekar olan Taşyürek'in iki abisi bir de abisi vardı.