Bakan Soylu ABD’nin taziye mesajına böyle tepki gösterdi: Hiç samimi değil

ABD'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye bugün yastaydı. 3 şehirde vatandaşlar gözyaşları ile şehitlerini uğurladı. Hem Türkiye ile müttefikliğe vurgu yapan hem de bölgede DEAŞ ile mücadele bahanesi ile teröristlere eğitimden sağlığa kadar her türlü desteği açıkça veren ABD, Türkiye için taziye mesajı yayınladı.

"NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

ABD büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerine yer verildi.