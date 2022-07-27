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Giriş Tarihi: 27.7.2022 13:26

Marmaris'te, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA
Marmaris’te, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 54 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında sabah saatlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Lastik bot içerisindeki 22 düzensiz Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

54 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Öğle saatlerinde ise 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İki olayda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 54 düzensiz göçmen kurtarılarak Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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Marmaris'te, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
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