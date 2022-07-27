Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde dün teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun naaşı bugün Ankara'ya getirildi. Şehit için bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları haricinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Eğitim Bakanı Mahmet Özer, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasıp Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kuvvet Komutanları, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yer aldı.





TOPRAĞA VERİLDİ

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda şehit edilen 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Pursaklar şehitliğinde toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı aileyi yakınları teselli etti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun, ailenin tek çocuğu olduğu, 2 yıl önce evlendiği ve 1 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.



