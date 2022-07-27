Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu canlı yayında göz göre göre yalan söyledi! Test kitaplarına bastırdığı fotoğrafı inkar etti...
Giriş Tarihi: 27.7.2022 09:46

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu canlı yayında göz göre göre yalan söyledi! Test kitaplarına bastırdığı fotoğrafı inkar etti...

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu canlı yayında göz göre göre yalan söyledi! Test kitaplarına bastırdığı fotoğrafı inkar etti...

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz dağıtılan test kitaplarına fotoğrafını bastırması ile gündeme gelmişti. Canlı yayında İmamoğlu'na bu soru soruldu. İmamoğlu, fotoğrafın ortaya çıkmasına rağmen milyonların gözü önünde yalan söyleyerek bu durumu inkar etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz dağıtılan test kitaplarına fotoğrafını bastırdı. İmamoğlu, tepki çeken olayı canlı yayında milyonların gözü önünde yalan söyleyerek reddetti. İmamoğlu'nun fotoğrafının basılı olduğu test kitaplar ortaya çıktı.

EKREM İMAMOĞLU TEST KİTABINA FOTOĞRAFINI BASTIRIP DAĞITMIŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da dağıttığı test kitaplarına fotoğraflarını bastırdı. Kitaplara otoğraf basılarak dağıtılması büyük tepki çekti.

CANLI YAYINDA SORULDU

İmamoğlu, dün Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. İmamoğlu'na, tepki çeken test kitabı olayı soruldu.

GÖZ GÖRE GÖRE MİLYONLARIN ÖNÜNDE YALAN SÖYLEDİ

İmamoğlu, 'Test kitaplarınıza fotoğrafınızı koydunuz mu?' sorusuna, "'Hayır, koymadık işte" yanıtını verdi.

FOTOĞRAFLARININ BASILI OLDUĞU TEST KİTAPLARI ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun, test kitaplarına fotoğraflarının basılı olduğunu inkar etmesi sonrası sosyal medyada o kitaplara ait kareler yayınlandı. Vatandaşlar, İmamoğlu'nun durumu inkar etmesine tepki gösterdi.

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu canlı yayında göz göre göre yalan söyledi! Test kitaplarına bastırdığı fotoğrafı inkar etti...
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