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Giriş Tarihi: 27.7.2022 10:40 Son Güncelleme: 27.7.2022 11:22

Taciz ateşi açan 25 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Taciz ateşi açan 25 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan ve 2 askerin şehit olduğu saldırı sonucu başlatılan ‘cezalandırma operasyonunda' 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne yönelik başlatılan Sınır Ötesi Kara Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, teröristlerin söz konusu bölgelere yönelik yaptığı saldırılarda 2 askerin şehit olmasından sonra komandolar karşılık verip terör örgütünü etkili bir şekilde vuruyor.

Operasyonda, kullanılan İnsansız Hava Araçları, saldırının yapıldığı bölgelerde terör hedeflerini tek tek tespit etti.

Bölgede görevli komandolar tarafından Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesi'nde belirlenen hedefler, ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili menzili 40 kilometreye kadar olan Fırtına obüslerle nokta atışıyla vuruldu.

Operasyonda, 25 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Taciz ateşi açan 25 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
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