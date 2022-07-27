Taciz ateşi açan 25 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Bölgede görevli komandolar tarafından Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesi'nde belirlenen hedefler, ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili menzili 40 kilometreye kadar olan Fırtına obüslerle nokta atışıyla vuruldu.