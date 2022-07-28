Adalar Belediyesi önünde protesto

Basın açıklamasını okuyan Büyükadalı Hakan Karsan, birinci sorunlarının Adalar'da bir Belediye Başkanının olmaması olduğunu söyledi. Onun yerine Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in, belediye başkanı gibi hareket ettiğini belirten Karsan, başkan yardımcısının kendi başına kararlar alıp adayı bildiği gibi yönettiğini belirtti. Adalar Belediyesi'nin çıkarma gemilerinin 2 senedir arızalı olduğunu ve belediyenin 2 adet çıkarma gemisi olmasına rağmen para vererek çıkarma gemisi kiraladıklarını eleştiren Karsan, buna benzer olayın çöp arabalarında olduğunu, çöp araçlarının ne muayenesinin ne sigortasının olduğunu, hapsinin arkasından pislik döküldüğünü, çöp sularının aktığının altını çizdi. Karsan, "Neden kendi çöp arabalarımız varken kiralık arabalarla çalışılır? Neden kendi çıkarma gemilerimiz varken gidip kiralık çıkarma gemileriyle çalışılır? Bunları sormak istiyorum" dedi.

KAMU ZARARINI BAŞKAN YARDIMCISI MI ÖDEYECEK?

Adalar Belediyesinin Aya Nikola mevkiindeki halk plajına değinen Karsan, Vakıflardan aylık 3 bin 800 TL'ye kiralama imkanı varken aylık 191 bin TL'ye kiralanan yer için, "Biz diyoruz ki, kamu zararını Belediye Başkan Yardımcısı mı ödeyecek? 3 bin 800 TL'ye verdikleri yeri 191 bin TL gibi bir rakama kiraladılar. Bu kamu zararı kimden çıkacak?" dedi.

İNŞAAT ATIKLARINI PLAJA DÖKTÜLER

Belediyenin halk plajına, plaj yapılırken adanın inşaat atıklarının buraya döküldüğünü, plajın toprağının ise atların itlaf edilmesinde kullanılan zehirli maddenin gömülen atların zamanla çürüyüp toprağa karışması nedeniyle zehirli maddenin de toprağa karıştığı ve bu toprağın halk plajına döküldüğü konusuna değinen Karsan, "Belediyenin halk plajına asbestli demir hurdalarını döktüler, ispat edebilirim. O toprak nereden döküldü, ispat edebilirim. Güzel bir plaj yapılamaz mıydı? Biz bunlara karşıyız. Biz diyoruz ki, plajı halka açın" diye konuştu.

BİZ ADAYI BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE ALMADIK

Belediyenin asli görevi bu ve bunu gibi sorunları çözmek olduğunu ancak Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in görevinin bu ve bunun gibi sorunları çözmek olması gerekirken imar işleri, plaj işleriyle uğraştığının altını çizen Karsan, "Biz adayı büyüklerimizden böyle almadık. Biz büyüklerimizden tertemiz ada aldık ve çocuklarımıza öyle bir ada bırakmak istiyoruz. Şimdiki başkan yardımcısı KHK'ları bile hiçe sayarak oyunlarla istediği gibi at oynatıyor" ifadelerini kullandı.

BORA ÇAĞLAYAN: BİZ OYUMUZU İBB BAŞKANINA BUNUN İÇİN VERMEDİK

Adalı Bora Çağlayan ise "Benim şikayetim yeni yapılan caddelere konan dubalar. Özellikle çarşı caddelerinin başına dubalar koyuldu ve engelli vatandaşlar maalesef içeri giremiyorlar. Otomatik açılacak dediler oda yok. Biz oyumuzu İBB Başkanına bunun için vermedik. Engelleri beraber aşacağız derken engellilere engel çıkartılıyor. Ben de bundan şikayetçiyim. Çünkü inanın bana, iki patlak fıtık ve kalp krizli bir hastanın kalkıp ta 150 metre yürüyüp herhangi bir yerden su alıp taşıması mümkün değil ve bu şekilde mağduruz" şeklinde konuştu.