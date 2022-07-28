Bakırköy Belediyesi’nde mobing ve işten çıkarma

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, şubat ayında imzalanan toplu iş sözleşmesi öncesi 100 gün grev yapan işçileri ya işten çıkarıyor ya da görev yerlerini değiştirerek mobing uyguluyor. Grevin hemen ardından 10, dün de 3 personeli bir gerekçe göstermeden işten atan Kerimoğlu, birçoğu kadın ve öğretmen olan çok sayıda çalışanı da temizliğe, park bahçelere, aşevine gönderdi. İşten çıkarılan işçiler dün Bakırköy Belediyesi önünde CHP'li başkanı protesto etti. Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan, Kerimoğlu'nu sosyal demokratlığa değil, insan olmaya, hakka, hukuka, emekçiye saygı duymaya davet ettiklerini söyleyerek, "Emek ve emekçi düşmanı icraatlarıyla Kerimoğlu CHP'nin içine yerleştirilen Truva atı mıdır?" diye sordu.