Hükümlülerinin COVID-19 izinleri 2 ay uzatıldı

CTE, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5275. Sayılı Kanun'un geçici 9/5. Maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 25.07.2022 tarihli yazıları ile 'Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin 31 Temmuz 2022 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."