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Giriş Tarihi: 28.7.2022 16:06

Hükümlülerinin COVID-19 izinleri 2 ay uzatıldı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hükümlülerinin COVID-19 izinleri 2 ay uzatıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), açık cezaevlerindeki hükümlülerin, COVID-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

CTE, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5275. Sayılı Kanun'un geçici 9/5. Maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 25.07.2022 tarihli yazıları ile 'Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin 31 Temmuz 2022 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

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Hükümlülerinin COVID-19 izinleri 2 ay uzatıldı
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