Otomobil aldığı oğluna sürpriz yapacaktı, şehit haberi geldi

AYNI AİLEDEN İKİNCİ ŞEHİT



Selçuk Ulu, Batuhan Şimşek'in ailenin ikinci şehidi olduğunu da bildirdi. Ulu, 1995 yılında amcaları Tekin Ulu'yu da aynı bölgede şehit verdiklerini söyledi. 1995 yılında Osman Pamukoğlu komutasında yürütülen Ejder Operasyonunda bomba imha uzmanı olarak görev yapan Tekin Ulu'nun bölücü terör örgütünün açtığı ateş sonucunda şehit olduğunu aktardı. Selçuk Ulu, "Bu ailemizin ikinci şehidi oldu. Yeri gelse burada üzülmeyeceğiz ama, artık yürek bu dayanamıyor. Hepimiz için zor, vatan sağ olsun." dedi.