Bakan Kurum’dan muhalefete hodri meydan: Rüzgar olsanız şu ulu çınarın yaprağını bile sallayamazsınız

Bursa'da, "Türkiye'nin Çınarı Yeşil Bursa Tarihi Mirasıyla Geleceğe Taşınıyor Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 yılında yapılacak seçimlerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Biz milletimizle çalışmaya, milletimizle yürümeye, milletimizle büyük başarı hikâyelerini yazmaya devam edeceğiz." dedi.
Bakan Kurum, bugün düzenlenen törenlerde, Bursa'da toplam yatırım bedeli 2 milyar lira olan; 3 bin 689 konut ile 541 dükkânın bulunduğu dev 6 projenin temelini attı ve gerçekleştirilen projelerin açışını yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı ile birlikte, bugün toplam değeri 1 milyar 43 milyon lirayı bulan birçok eserin temelini attıklarını ifade eden Bakan Kurum, Harmancık'ta millet bahçesinin ve 22 kilometre uzunluğunda içme suyu hattının da açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı.
Bakan Kurum, Gemlik'te 432 konut ve 12 dükkânın; Orhangazi'de 292 konut, dükkânların ve caminin; Orhaneli'nde 148 konutun; Osmangazi'de de bin 769 konut ve 202 dükkânı vatandaşa teslim ettiklerini belirterek, Bursalı gençlere de Hamitler Macera Parkı'nı armağan ettiklerini söyledi.
"BURSA'YA DEV YATIRIMLAR"
Bakan Murat Kurum, Bursa'da gerçekleştirdikleri diğer projelerle ilgili de şunları ifade etti:
"Keles'in en önemli ihtiyacı olan içme suyu arıtma tesisini hizmete alıyoruz. Büyükorhan'da 41 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatını tamamladık. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa'nın adını taşıyan ilçemizde güneş enerji santralinden 404 iskân konutuna, 150 adet işletmeden; okul, cami ve altyapı yatırımlarına onlarca projemizi hizmete aldık. Karacabey'de güneş enerjisi santralinden oluşan toplam 628 milyon liralık eserimizin de açılışını gerçekleştiriyoruz."
"2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa yeşilin, şehirciliğin, çevreciliğin de merkezi, örnek modelidir." diyen Bakan Kurum konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu kapsamda; 41 bin metrekare alanda yeşiller içerisinde yeniden ihya edeceğimiz Çelik Palas Otelimizi bu anlayışla yapıyoruz. Yeni Çelik Palas Oteli'nin, Bursamızın siluetini olumsuz etkileyen kısımlarını yıktık. Geriye kalan 31 bin metrekarelik alanı da millet bahçesi olarak tasarladık. Burada her yaştan Bursalı için kütüphane, Bursa Modern Sanat Merkezi, paylaşımlı ofisler, Dijital gençlik merkezi, eğitim mekânları olacak."
Bakan Kurum bunun yanı sıra Bursa'nın tanıtımına katkı sağlayan genç youtuberlar için de dijital stüdyolar, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi kuracaklarının müjdesini verdi.
"TOPLAM DEĞERİ 2 MİLYAR 573 MİLYON LİRA OLAN 34 PROJE DEVAM EDİYOR"
Bursa'da toplam bedeli 2 milyar 573 milyon lira olan ve içerisinde 2 bin 780 konut, 217 dükkân, kamu yapıları, meydan ve otoparklar, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma tesisleri ve tramvay hatlarının da yer aldığı 34 projeye devam ettiklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Bursa'da toplam büyüklüğü 2 milyon metrekare olan 10 millet bahçesi projemiz de var." dedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÖNEM
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili bilgileri Ağustos ayında paylaşacağını belirtirken kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildiğinin de müjdesini şu ifadelerle verdi:
"Şimdi, inşallah, kentsel dönüşümde de yeni bir döneme giriyor; belediyelerimizin İller Bankası'ndan aldıkları kredilerin faizinin yarısını biz karşılıyoruz. Bu kararla birlikte artık belediyelerimiz kentsel dönüşümü çok daha rahat ve hızlı yapacaklar. Gayemiz milletimizin can ve mal sağlığını korumak. Çünkü biz, milletimizi çok seviyoruz. Çünkü biz Bursa'yı çok seviyoruz." dedi.
"TEK BİR GAYEMİZ VAR: REFAH İÇİNDE HALK, GÜÇLÜ DEVLET, LİDER ÜLKE, BÜYÜK TÜRKİYE!"
"Tek bir gayemiz var: Refah içinde halk, güçlü devlet, lider ülke, büyük Türkiye. Birileri bahanelere sarılacak, birileri işleri savsaklayacak, bazı süreçleri öne sürüp sorumluluktan kaçacak. Ama biz milletimizle çalışmaya, milletimizle yürümeye, milletimizle büyük başarı hikâyelerini yazmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Bakan Kurum, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Bakan Kurum, "Bu seçimler; ehliyet ile kifayetsizliğin, nitelik ile yetersizliğin, çalışkan ile tembelin seçimidir! Bu seçimler; güçlü bağımsızlık ile taşeronluğun, söz söyleyen yerine söz dinlemeyi tercih edenlerin, cesurlar ile kaçak güreşenlerin mücadelesidir!" dedi.
"RÜZGAR OLSANIZ ŞU ULU ÇINARIN YAPRAĞINI BİLE SALLAYAMAZSINIZ!"
Bakan Murat Kurum, konuşmasında muhalefete sert çıkarak, "Biz buradayız ve diyoruz ki; 'Rüzgar olsanız şu ulu çınarın yaprağını bile sallayamazsınız!' Varsın küresel odaklar size masa açsınlar, varsın Türkiye düşmanları sizinle aynı dili kullansınlar, varsın millete husumeti olanlar sizinle yan yana dursunlar! Bize aziz milletimiz yeter, bize Türkiye yeter, bize Bursa yeter." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜKELÇİLERİN MASASINDA YAPTIĞINIZ HESAPLAR ÇARŞIDA BOZULACAK"
Bursa'dan muhalefete, "Hodri meydan" diye seslenen Bakan Murat Kurum, "Kurduğunuz oyunlar boşa çıkacak, büyükelçilerin masasında yaptığınız hesaplar çarşıda bozulacak, yanlış hesabınız mutlaka sandıktan dönecektir! Aziz milletimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı rekor bir oyla destekleyerek sizlere gereken cevabı sandıkta verecektir." şeklinde konuştu.