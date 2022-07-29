Bakan Kurum’dan muhalefete hodri meydan: Rüzgar olsanız şu ulu çınarın yaprağını bile sallayamazsınız

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı ile birlikte, bugün toplam değeri 1 milyar 43 milyon lirayı bulan birçok eserin temelini attıklarını ifade eden Bakan Kurum, Harmancık'ta millet bahçesinin ve 22 kilometre uzunluğunda içme suyu hattının da açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Kurum, Gemlik'te 432 konut ve 12 dükkânın; Orhangazi'de 292 konut, dükkânların ve caminin; Orhaneli'nde 148 konutun; Osmangazi'de de bin 769 konut ve 202 dükkânı vatandaşa teslim ettiklerini belirterek, Bursalı gençlere de Hamitler Macera Parkı'nı armağan ettiklerini söyledi.