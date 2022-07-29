Çekirge Teras’ın ilk fidanını Bakan Murat Kurum dikti

Kurum, vatandaşların huzurla vakit geçireceği bir alanı Bursa'ya kazandıracaklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İnşallah bu projeyi yıl sonuna kadar büyük bir ölçüde tamamlayıp 2023 yılında gençlerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sunduğumuzda, Millet Bahçesi ile aslında Bursa'nın merkezinde bir ekolojik koridoru da hayata geçirmiş olacağız. Bursa merkezdeki Millet Bahçesi ve Kültür Park ile başlayan Çekirge Teras Projesi ile devam eden, Uludağ'ın rüzgarını, esintisini şehre alabileceğimiz bir ekoloji koridoru oluşturacağız."