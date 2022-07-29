FETÖ firarisi Kamil Maman’dan 15 Temmuz itirafı! Cemaatin planıydı

15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ tarafından planlandığı bilinen bir gerçek. Bu gerçeği bir programa katılan FETÖ firarisi Kamil Maman da itiraf etti. Maman, 15 Temmuz'u ne olarak tanımlıyorsun? sorusuna şu cevabı verdi:

"Hizmet hareketinin kendi kadrolarını hareket ettiremediği için, yani grup grup, bire bir, ikiye iki elemanlarla, hizmet hareketinden insanlar olduğu için devlet kadrosunda, cemaat bir darbe yapmak istese dahi bunu başaramayacağı için, çünkü bütün adamlarını bu şekilde hareket ettiremeyeceği için bunu hızlı şekilde yapamayacağı için… Çünkü kimin cemaatten olduğunu bilmiyorsun. Ben Akıncı üssü komutanıyım ben kimin hizmetten olduğunu bilemem ki. Bunu ancak bilebilecek kişi, bir adamı bir yerden bir yere sevk edecek kişi ve bu konuda destek verebilecek kişi, bu da hava kuvvetlerinin abisi, kurmayların abisi, jandarmaların abisi… Böyle birisi olması gerekiyor. Eğer böyle birisi olmazsa siz kime emir vereceksiniz ve nasıl bir harekette bulunacaksınız."

FETÖ firarisinden 15 Temmuz itirafı! | Video

Fakat böyle bir hareketi yapmaya kalkıştığınız şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. İnsanlar ölünce, çatışma çıkınca yanlış bir yerden işe başladığınız ortaya çıkıyor. İşte uçakları uçururuz, herkes ellerini indirir aşağıya. Bir metin yayınlarız, TSK olaya müdahale etti deriz. Çünkü cemaat bir taraftan şunu istemiyordu. Cemaat bir darbe yapsın, ülkeyi değiştirsin. Bu cemaati sarsardı, bütün hareket alanını kısıtlardı.

15 TEMMUZ CEMAATİN PLANIYDI

Kamil Maman, 15 Temmuz kimin planıydı sorusuna da "15 Temmuz cemaatin planıydı." yanıtını verdi.