İlk miting 4 Eylül’de

MHP, tarihi öneme sahip olan 2023 seçimleri için sahadaki çalışmalarına devam ediyor. 4 Eylül 2021'de bölgesel istişare toplantılarını başlatan MHP, "Adım adım 2023, il il Anadolu programı" ile 81 ili taradı. İllerin tamamlanmasıyla birlikte "Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma" toplantılarına geçildi ve 600'ü aşkın ilçe ziyaret edildi. 2023 seçimleri için MHP'nin ilk mitingi 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıldönümünde Sivas'ta başlayacak.MHP gittiği her yerde son 20 yılda Türkiye'nin bölgede ve dünyada söz sahibi olduğunu, Doğu Akdeniz'den Suriye'ye, Karabağ'dan Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar Türkiye'nin üstlendiği rol ve kazanımları hatırlatıyor. MHP, "adayının da kararının da net olduğunu" sık sık vurgularken, Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıkladığına da işaret ediyor.