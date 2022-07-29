İzmir’de Şehit Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek’e veda!

Batuhan Şimşek'in cenazesi bugün hava yoluyla İzmir'e getirildi. Şehit için ilk olarak Adnan Menderes Havalimanı'nda basına kapalı bir tören düzenledi. Ardından cenaze, şehidin Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Şehidin annesi Ayten Şimşek, babası Hakan Şimşek ile kardeşi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

KUZENİ ŞARKICI PAU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şehidin kuzeni 'Pau' sahne adıyla bilinen şarkıcı Ayhan Ulu da gözyaşlarına hakim olamadı. Ulu, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Konuşacak halde değiliz. Öz kuzenimdi canımdı, ciğerimdi. 2 hafta önce İstanbul'a yanıma ziyarete gelmişti. Onu Hakkari'ye uğurladım. 2 gün önce de telefonla konuşmuştuk. Ona çok sevdiği bir araba alınacaktı. Sürpriz olacaktı. Kars'ta araba alındıktan 10 dakika sonra şehadet haberi geldi. Başımız sağ olsun" dedi.

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Şimşek'in cenazesi, Bornova ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. Burada şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Din görevlisi, kısa bir konuşma yaptıktan sonra törene katılanlardan helallik istedi. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazın ardından şehit Şimşek'in naaşı, askeri araca kadar taşındı. Şehidin ailesi Şimşek'i alkışlarla uğurladı. Cenazeye katılan çok sayıda vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Şimşek'in cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde defnedildi.