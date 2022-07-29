Kılıçdaroğlu bu işe çok kızacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alkollü sofralarda fotoğraf vermeyin' talimatını en başta Özel Kalemi Derya Gödek çiğnedi.

Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayan Gödek alkol sofrasında poz verdi.

ÖNCE İÇTİ, SONRA RANDEVU VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her defasında partililere alkol masalarından uzak durun mesajı vermesine rağmen en yakın çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Sekreteri Derya Gödek'in bile bu uyarıları dikkate almadığı görüldü. Gödek'in, eski İzdeniz Yönetim Kurulu Üyesi olan şimdilerde ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in danışmanı olarak görev yapan Muzaffar Ayhan Kara ile alkollü içki bulunan masadaki fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı.

Diğer taraftan Gödek'in aynı fotoğraf karesine girdiği Kara'yı randevu oluşturarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürdüğü ortaya çıktı.

"BUNLARDAN PARTİYİ TEMİZLEYECEĞİM"

Alkol sofralarında daha önce fotoğraf vermeyin talimatı veren Kılıçdaroğlu şu sözleri söylemişti, "CHP elitist bir parti diyorlar. Elitlere saygım var, aydındır. Ama bir elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Bunu herkes iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşan adam değil"