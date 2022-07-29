Netflix’ten bir skandal daha! Çocuk dizisine LGBT sahnesi yerleştirdiler: RTÜK inceleme başlattı

Netflix daha önce de pek çok defa LGBT propagandası yapmış ve tepkilerin odağı haline gelmişti. Platform bu kez de çocukları hedef aldı. Yayınlanan bir çocuk dizine LGBT sahneleri yerleştirildi.
BU KEZ ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR
Netflix'in çocuklara yönelik hazırladığı ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı dizi de ortaya çıktı.
ÇOCUKLARI ÖPÜŞTÜRDÜLER
Dizide dinozorların insanları yediği sahneler gösterilmedi ancak son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıyor. Çocukları hedef alan dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölümde ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.
TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU
Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'ın dijital çocuk dizisi, yayınlanan 5. sezonu ile büyük eleştiri topladı. ABD yapımı animasyon, bilimkurgu, aksiyon-macera türündeki çocuk dizisinde +18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.
TEPKİLERİN ARDINDAN 'LİGHTYEAR' FİLMİ BİR ÇOK ÜLKEDEN KALDIRILDI
İçinde eşcinsel karakter barından "Lightyear" isimli çocukları hedef alan animasyon filmi, Türkiye'de yasaklandı. Daha önce 2 Eylül'de Türkiye'de gösterime gireceği ilan edilen filmle ilgili yapılan şikayetlerden birine CİMER'den gönderilen yanıt sosyal medyada paylaşıldı.
CİMER, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin incelemesi sonucunda filmin ticari dolaşımı ve gösteriminin uygun bulunmadığı belirtildi. Lightyear isimli çocuk filmi Endonezya, Malezya, Kuveyt, Arabistan ve Çin'de de yasaklanmıştı.