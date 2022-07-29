Netflix’ten bir skandal daha! Çocuk dizisine LGBT sahnesi yerleştirdiler: RTÜK inceleme başlattı

Netflix daha önce de pek çok defa LGBT propagandası yapmış ve tepkilerin odağı haline gelmişti. Platform bu kez de çocukları hedef aldı. Yayınlanan bir çocuk dizine LGBT sahneleri yerleştirildi.

BU KEZ ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Netflix'in çocuklara yönelik hazırladığı ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı dizi de ortaya çıktı.