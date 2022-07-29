Özlem Gürses’ten itiraf gibi açıklama! AK Parti’nin projeleri Altılı Masa’ya sızdırılıyor

Sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'ye yakınlığı ile bilinen Özlem Gürses'ten itiraf gibi açıklamar geldi.
CHP'YE YAKIN GAZETECİDEN İTİRAF GİBİ SÖZLER
Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan gelişmelere ilişkin YouTube hesabında değerlendirme yapan, CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
"MUHALEFET HÜKÜMETİN HAMLELERİNE İLİŞKİN İÇERİDEN BİLGİ ALIYOR"
Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuştu.
Özlem Gürses'ten itiraf gibi sözler! Altılı masaya içeriden bilgi geliyor | Video
"MUHALEFET İKTİDAR ADIM ATMADAN ÖNCEDEN ÖĞRENİYOR"
CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullandı.
"KYK VE ÖTV İŞİ O NEDENLE ALELACELE DİLE GETİRİLDİ"
Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." dedi.
'SIZINTI' İDDİALARI İLK OLARAK A HABER EKRANLARINDA GÜNDEME GELMİŞTİ
Kılıçdaroğlu'nun 'içeriden bilgi aldığına' dair iddialar ilk kez A Haber ekranlarında gündeme gelmişti.
Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik hükümetin atacağı adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
Çelik'in o dönemdeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"BAZI BÜROKRATLAR POLİTİZE OLMUŞ DURUMDA"
"Devletin içinde yer alan bürokratlar farklı görüşlere sahipler. Onlardan beklenen devlet adına verilen görevleri yerine getirmek. Ama çoğu politize olmuş durumda. Görev alanlarının dışına çıkanlar çok oluyor.
"KRİPTO HÜCRELER AZ DA OLSA BULUNUYOR"
FETÖ tüm mücadeleye rağmen devletin her yerinden sökülüp atılabildi mi? Bürokraside de kripto uyuyan hücreler çok az da olsa bulunuyor. Ama bu çalışmaları yapanlar bulanacak.
"CHP KENDİ BAŞINA BİR ŞEY ÜRETEMEZ"
2018 yılında Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi neydi? Orta Anadolu'da lojistik merkezi kuracaktı. CHP'nin kendi başına bir şey üretecek bir geçmişi yok.
"MİLLİ PİYADE TÜFEĞİNİN PLANLARINI SATMAYA ÇALIŞTILAR"
CHP kopya çekme peşinde. Devletin içinde bunlara kopya verenler var. Makine ve Kimya Endüstrisi, Milli piyade tüfeğimizin planlarını ajanlara satmaya çalışan hainler çıkmıştı.
HÜKÜMETİN PLANLARI CHP'YE NASIL SIZIYOR?
CHP'de önce ben söyledim diyerek ön alıp bu açıklamaları yapıyor. Yasama ile kanun tekliflerinde ilgili bakanlıkların görüşü alınır. Ama bazı konularda birden çok bakanlığın fikrine başvurulur. Bakanlığın görüşü alınıyor derken burada altta çalışan kurumlar da dahil oluyor. Ama belli ki burada sızıntılar var. Başka tarafa bunlar servis ediliyor. Kılıçdaroğlu da bunları alıp kendi yapmış gibi kullanıyor."