PKK/KCK’ya yönelik ‘Temizleme Operasyonu’nda 4 kişi tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda gözaltına alınan HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ve HDP'li 4 Meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 21 kişiden 17 kişi serbest bırakılırken 4 kişi tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 31 şüpheliden gözaltına alınan 21'i emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş, HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin'in de bulunduğu 21 kişiyi adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP'li 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 17 kişi serbest bırakılırken, S.E., M.D., H.M. ve N.Ü. tutuklandı.