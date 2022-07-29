Giriş Tarihi: 29.7.2022 18:15

PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 kişi adliyeye sevk edildi BEKİR COŞKUN

Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik ‘Temizleme Operasyonu’nda gözaltına alınan HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ve HDP'li 4 Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.