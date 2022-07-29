PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda gözaltına alınan HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ve HDP'li 4 Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 31 şüpheliden gözaltına alınan 21'i emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş, HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin'in de bulunduğu 21 kişiyi adliyeye sevk edildi.